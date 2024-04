Hotspot für Formel 1 und Co: Bahnhof Zeltweg bekommt ein Update

Veröffentlicht am 26. April 2024, 14:12 / ©screenshot "google street view"

Um künftig noch mehr Menschen eine klimafreundliche und sichere Anreise mit dem Zug zu ermöglichen, wird der Bahnsteig für zukünftige Großveranstaltungen nutzbar gemacht. Von den derzeit knapp 80 Metern wird er auf 160 Meter verlängert. Dadurch steht eine zusätzliche, barrierefreie Bahnsteigkante für die Abwicklung des Personenverkehrs zur Verfügung. In Zukunft wird somit eine Infrastruktur bereitgestellt, bei der Züge mit einer Länge von 160 Metern den Bahnhof in Zeltweg einfahren können. Zusätzlich werden die Zu- und Abgänge adaptiert.

Bis Ende August 2024 fertig

Neben der Verbesserung für künftige Großveranstaltungen in der Region bedeutet die Verlängerung insgesamt auch eine Erleichterung bei der Betankung und der Abwicklung von Übungen am Fliegerhorst Hinterstoisser. Die Gespräche sind bereits im Gange. Die Maßnahmen sollen bis Ende August fertiggestellt werden, die Kosten betragen rund 730.000 Euro. In einer Sitzung hat die Steiermärkische Landesregierung für den Umbau 280.000 Euro aus dem Budget des Verkehrsressorts reserviert.

Formel 1, Airpower, Moto-GP

„Die Region Murtal ist regelmäßig Veranstaltungsort und Gastgeber zahlreicher Großveranstaltungen sowie zahlreicher regionaler touristischer Feste und Veranstaltungen. Ich freue mich daher sehr, nun noch mehr Menschen eine klimafreundliche An- und Abreise zu ermöglichen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. „Die Verlängerung des Bahnsteiges macht eine nachhaltige Anreise zu den Großevents in Zeltweg möglich, als auch eine effizientere Versorgung unserer militärischen Liegenschaften, wie zum Beispiel der Transport von Treibstoff für unsere Luftstreitkräfte. Darüber hinaus stärkt es die Region durch attraktivere öffentliche Anreisemöglichkeiten“, ist sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sicher.