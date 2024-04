Steirische Obsthoheiten: Neue Obstkönigin und Prinzessin gekrönt

Veröffentlicht am 26. April 2024, 14:29 / ©LK Steiermark/Foto Fischer

Die Obstkönigin Kristin I. und Prinzessin Andrea I. werden in den nächsten zwei Jahren die Botschafterinnen der steirischen Obstwirtschaft sein und die Vielfalt der heimischen Früchte repräsentieren.

Steirische Vielfalt im Fokus

Die Wahl der Obsthoheiten wird von der Landwirtschaftskammer und dem Verband Steirischer Erwerbsobstbauern organisiert, mit Unterstützung der Obst-Vermarktungsorganisationen und dem Landes-Obst-, Wein- und Gartenbauverein. Der Schwerpunkt liegt auf der Steirischen Vielfalt, da neben dem klassischen Apfelanbau auch Holunder, Beeren und Steinobst eine wichtige Rolle spielen. Die neuen Majestäten sollen diese breite Palette abbilden.

Obstkönigin Kristin I. und Prinzessin Andrea I.

Kristin I., mit bürgerlichem Namen Kristin Maigl, stammt aus St. Ruprecht/Raab im Bezirk Weiz. Die 21-jährige Obstbau-Facharbeiterin ist in der Meisterausbildung und bringt fundierte Fachkenntnisse mit. „Ich werde alles geben, um den Menschen die herausragenden Leistungen der heimischen Obstbäuerinnen und Obstbauern zu erklären“, sagt sie.

Prinzessin Andrea I., bürgerlich Andrea Glössl, kommt von einem Obstbaubetrieb in Oberfeistritz bei Anger. Die 19-jährige Prinzessin ist landwirtschaftliche Facharbeiterin und steht kurz vor ihrer Matura an der Höheren Lehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Eggenberg. „Heimisches Obst schmeckt nicht nur hervorragend, sondern ist auch sehr gesund. Diese Vorzüge werde ich mit großer Leidenschaft der Bevölkerung und den Obstliebhabern vermitteln“, freut sie sich auf ihre Aufgabe.

Krönung beim Apfelblütenfest

Die Krönung der Obsthoheiten war einer der Höhepunkte des Apfelblütenfestes, das um 10 Uhr begann. Die Veranstaltung bot ein buntes Programm, darunter eine Wanderung und Radtour durch Obstgärten, Frühschoppen, eine Verlosung wertvoller Preise und natürlich kulinarische Köstlichkeiten aus der Region.

Wahlkriterien für die Obsthoheiten

Um als Obsthoheiten gewählt zu werden, müssen die Kandidatinnen von einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Obstbau kommen. Zu den wichtigen Kriterien gehören Kommunikationsfähigkeit, fachliche Kompetenz, Allgemeinbildung und charmante Ausstrahlung.