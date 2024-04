Brandeinsatz: Produktionsmaschine sorgt für Rauchentwicklung

Am Vormittag

/ ©Feuerwehr Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 26. April 2024, 14:31 / ©Feuerwehr Bruck an der Mur

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einfahrtstor wurden die Einsatzkräfte von den Mitarbeitern der betroffenen Firma informiert, dass es eine Rauchentwicklung in einem Produktionsgebäude gab. Die Feuerwehr fand eine stark rauchende, aber nicht brennende, Produktionsmaschine vor.

8 Kameraden vor Ort

Da der Werkstoff über die zulässige Temperatur erhitzt wurde, entstanden gesundheitsgefährdende Dämpfe. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab und begann sofort mit der Belüftung, um den Rauch und die Dämpfe zu entfernen. Anschließend wurde der erhitzte Werkstoff von einem Mitarbeiter des Betriebs in einen sicheren Bereich am Rande des Firmengeländes umgelagert. Insgesamt waren 8 Kameraden der Feuerwehr Stadt/Bruck an der Mur im Einsatz, unterstützt von einer Reserve-Mannschaft im Rüsthaus. Die eingesetzten Fahrzeuge waren das HLF 4 Bruck und das MTF Bruck.