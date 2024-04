Auto gegen Bus gekracht: 46 FahrgÃ¤ste an Board

Ein 32-jähriger Kroate aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 26. April 2024 kurz vor 7 Uhr mit seinem Auto auf der L537, Sattledter Landesstraße in Richtung Sattledt. In Oberheischbach in der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun, kam er mit seinem Fahrzeug über die Mittelleitlinie.

Autofahrer wurde verletzt

Es kam zum Unfall. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Im Bus befanden sich 46 Fahrgäste. „Alle Fahrgäste blieben unverletzt“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Der 32-jährige Mann wurde verletzt in das Klinikum Wels eingeliefert.