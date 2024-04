Tag der Streuobstwiese: Linz legt neuen Obstgarten im Spinnereipark an

In Linz wird diese Initiative durch den städtischen Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung aktiv unterstützt. Klimastadträtin Eva Schobesberger erklärte, dass die Stadtgärtnerei bereits mehrere Obstgärten in Linz betreut, darunter den Kampmüllerweg, den Hummelhofwald, den Biesenfeld-Park und die Ufer-Kurve sowie eine Wild-Zwetschken-Sammlung in der Traundorfer Straße. Diese Obstgärten enthalten alte und seltene Sorten, um die biologische Vielfalt zu fördern. „Ich bedanke mich bei unseren Mitarbeitern für ihren großen Einsatz für unsere Stadtökologie und lade die Linzerinnen ein, die reifen Früchte dann zu pflücken“, so Schobesberger.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts

Im Spinnereipark wurde kürzlich ein neuer gemischter Obstgarten mit einem Beerengarten „Hecken, die schmecken“ angelegt. In der Leonfeldner Straße/Göteborgweg gibt es zudem einen neuen Nussgarten. Diese Gärten tragen dazu bei, die Vielfalt an Obst- und Nussbäumen in der Stadt zu erhöhen und bieten tausenden Tier- und Pflanzenarten einen geschützten Lebensraum. Interessierte können die Obstbaumgärten und Einzelbäume in Linz auf der Homepage von linz.pflueckt.at finden. Streuobstwiesen sind wichtige „Hotspots“ der biologischen Vielfalt und tragen zur regionalen Identität bei. Allerdings gehen die Bestände seit Mitte des 20. Jahrhunderts in ganz Europa zurück, was nicht nur den Verlust eines kulturellen Erbes bedeutet, sondern auch die Zerstörung eines ökologisch wertvollen Lebensraums.