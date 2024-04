1.400 Teilnehmer: Das war der X-Trail Businessrun

Am Vormittag verwandelten 600 Kinder das Areal in eine große Bewegungsarena.Die Schüler vergnügten sich auf einem ein Kilometer langen Hindernis Parcours und testeten ihr Wurfpotential in der Wurfstation vom LAC Klagenfurt. Am Nachmittag stellten sich dann über 800 TeilnehmerInnen als Einzelstarter, aber vorwiegend als Firmenteams der Herausforderung. 14 Hindernisse auf dem wunderschönen Areal der Schleppe Alm mussten gemeinsam überwunden werden.

Wer wird König?

Beim Fun-Bewerb KING/QUEEN OF SCHLEPPE konnten alle noch Motivierten anschließend an den Hauptlauf nochmal die letzten Reserven verbrauchen. Die Regeln waren einfach – wer am schnellsten gerade die Schleppe Alm hinaufläuft, wird gekrönt.

Auftakt in die Laufsaison

Ein zufriedenes Resümee zog Veranstalter Michael Kummerer von MJK Sportmarketing: „Der Kärntner Auftakt in die Laufsaison ist erfolgreich vollbracht. Neben dem gemeinsamen Lauferlebnis für Jung und Alt stand der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Und das nach erbrachter Leistung auch das Feiern nicht fehlen durfte, zeigte die Ausdauer der TeilnehmerInnen bei der After Run Party in der Schleppe Halle. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert und getanzt!“