NHL-Erfahrung: Adler holen sich russischen Stürmer ins Nest

Der 28-jährige gebürtige Russe mit dem Gardemaß von 1,88 Meter Körpergröße und einem Gewicht von 87 Kilogramm hat einiges an Nordamerika-Erfahrung, gilt als spielstarker Flügelstürmer mit viel Übersicht, der aber auch torgefährlich ist. Scherbak hat bei den Blau-Weißen einen Kontrakt für die kommende Saison unterschrieben.

Nordamerikanischer Spielstil

„Wir haben Scherbak schon seit mehreren Jahren beobachtet und sehen in ihm sehr viel Potential. Dazu ist er im besten Eishockey-Alter. Nikita ist kein typisch russischer Eishockeyspieler, sondern ist in seinem Spielstil viel mehr nordamerikanisch geprägt. Zudem überzeugt er als groß gewachsener Forward, der körperlich sehr robust ist, mit absoluten Spielmacher-Qualitäten. Das hat er in mehreren Top-Ligen in Nordamerika sowie in der KHL und zuletzt in Europa unter Beweis gestellt. Wir haben mit ihm viele Gespräche über einen längeren Zeitraum geführt und sind froh, dass es gelungen ist, ihn zu verpflichten”, betont EC iDM Wärmepumpen VSV-Teammanager Andreas Napokoj.

Nikitas Karriere

Nikita Scherbak startete seine Karriere bei Kapitan Stupino. Im Jahre 2013 wechselte er nach Nordamerika, wo er 2014 von den Montreal Canadians in der ersten Runde gedraftet wurde. Nach Einsätzen in der Western Hockey League für die Saskatoon Blades und Everett Silvertips in der WHL sowie bei den St. John ́s IceCaps in der AHL debütierte er am 7. Jänner 2017 in der NHL für die Montreal Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs und erzielte dabei auch seinen rsten Treffer in der besten Eishockeyliga der Welt. Im Jahr 2019 kehrte der groß gewachsene Forward in sein Heimatland zurück und lief für HK Awangard Omsk in der KHL auf. Nach einem neuerlichen Wechsel nach Übersee in die AHL entschloss er sich dann im Jahre 2021 für den Schritt nach Europa. Er lief dabei für den slowakischen Erstligisten HC 05 Banska Bystrica, den tschechischen Klub Top-Klub Mountfield, den HC Slovan Bratislava und zuletzt für Angers in Frankreich auf. Seine Punktebilanz: In der NHL erzielte Scherbak acht Punkte in 37 Spielen, in der AHL starke 123 Punkte in 200 Spielen, in der slowakischen Top-Liga in 39 Spielen ganze 31 Punkte und zuletzt in Frankreich überzeugte er mit 50 Punkten aus 47 Spielen. Darüber hinaus stürmte er für den tschechischen Klub Mountfield HK in der Champions Hockey League und scorte dabei in vier Spielen drei Punkte, davon einen Treffer.

Nikita freut sich auf den VSV

Nikita Scherbak freut sich schon auf Villach und den VSV und sieht sich selbst als Spielmacher mit Torinstinkt, der aber auch stets versucht, seine Mitspieler besser zu machen: “Einige Freunde haben mir von Villach, der Stadt und dem VSV nur Gutes erzählt. Ich bin schon richtig aufgeregt und möchte mit starken Leistungen überzeugen und mit dem Team gemeinsam Erfolg haben!”