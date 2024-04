What Now!? – Designmonat Graz eröffnet mit spannenden Ausstellungen

Vom 3. Mai bis 2. Juni wird das Festival im ehemaligen Hornig Areal in der Waagner-Biro-Straße hinter dem Hauptbahnhof veranstaltet. Dieser Ort, der zuvor leer stand, wird für einen Monat zum pulsierenden Zentrum für Design und Kreativität.

Innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

Die Hauptausstellung „What now!?“ präsentiert 30 visionäre Ideen für eine nachhaltigere Zukunft. Die Ausstellung widmet sich Themen wie Industrie, Mobilität, Ernährung, Wohnen und Architektur und zeigt, wie kreative Ansätze zur Lösung dringender Probleme beitragen können. Das verlassene Industriegelände bietet eine einzigartige Kulisse, die den Fokus auf die Vergänglichkeit und die Notwendigkeit von Veränderungen legt.

Partizipation und interaktive Formate

Der Designmonat Graz 2024 legt großen Wert auf Partizipation und Austausch. Die Besucher:innen können in interaktiven Formaten ihre eigenen Ideen einbringen und gestalten. Der „Rage Room“ bietet die Möglichkeit, sich auf lustvolle Weise von Objekten zu trennen, während die „Kitchen Talks“ Kulinarik und Diskurs verbinden. Ein Highlight ist der „Design in the City“-Spaziergang, bei dem Designer:innen und Geschäfte in der Innenstadt besucht werden.

Internationale Beteiligung und Europas Premiere

Die internationale Ausrichtung des Designmonats Graz spiegelt sich in der Teilnahme zahlreicher UNESCO Creative Cities wider. Die thailändische Stadt Sukhothai präsentiert handgefertigte Arbeiten zum Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Die Ausstellung zu Boris Bućan, einem kroatischen Künstler und Designer, zeigt eine Europa-Premiere mit 100 Kunstwerken.

Service und Beratung für Design

Die „Design Clinic“ öffnet erneut ihre Türen, um gestalterische Notfälle zu behandeln. Besucher können sich anerkannte Designexperten zur kostenlosen Beratung suchen. Das Projekt „Green Utopia“ zeigt innovative Lösungen für eine nachhaltige und klimafitte Welt, während „Swisspearl“ Produkte für Lebensräume aus Faserzement präsentiert.

Designmonat Graz 2024: Termine und Veranstaltungen

Der Designmonat Graz 2024 bietet zahlreiche Ausstellungen, Workshops und Präsentationen an verschiedenen Standorten in Graz. Das Festivalzentrum ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Eröffnung des Designmonats findet am Freitag, 3. Mai, um 18.30 Uhr im Festivalzentrum Hornig Areal statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.