Kampf um Europacup-Platz: TSV Hartberg gegen Austria Klagenfurt

Veröffentlicht am 26. April 2024, 18:54 / ©Wolfgang Handler

In der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der TSV Egger Glas Hartberg auf SK Austria Klagenfurt. Gespielt wird am Sonntag, den 28. April um 14.30 Uhr in der Profertil Arena Hartberg. Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederösterreicher Markus Hameter.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Vier Runden vor Schluss ist es zweifelsohne eines der wichtigsten Heimspiele der Saison. Der Kampf um die Europacup-Plätze geht in die heiße Phase. Rapid, Klagenfurt und Hartberg trennen lediglich einen Zähler. Von Platz vier bis sechs ist alles möglich.