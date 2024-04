Familienplanung: Wien gehÃ¶rt zu den besten StÃ¤dten weltweit

Die Rangliste basiert auf 12 verschiedenen Faktoren, darunter Sicherheit, Lebenshaltungskosten, Freizeitangebote für Kinder und Grünflächen pro Kopf.

Wert auf Sicherheit

Stephen Zeller, General Manager of Money bei Compare the Market, erklärte, dass die 12 Datenpunkte zwar gleich gewichtet wurden, dass aber manche Menschen eine andere Meinung haben könnten, je nachdem, was sie für wichtiger halten, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht. „Manche Menschen legen Wert auf Sicherheit und würden es vorziehen, eine Familie in einer Stadt wie Helsinki, Wien oder Zürich zu gründen, die die besten Sicherheitsergebnisse aufweisen. Andere wollen vielleicht eher auf Freizeitangebote und Grünflächen oder auf Erschwinglichkeit und Verdienstmöglichkeiten achten“, sagte er.

„Wenn es darum geht, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Wohnort zufrieden sind und dass die Gegend zu Ihrer Familie passt – andernfalls müssen Sie möglicherweise Kompromisse bei den Dingen eingehen, die Ihnen wichtig sind.

Platz 1

Stockholm belegt den ersten Platz mit einem Indexwert von 6,57 von 10. Die schwedische Hauptstadt schneidet dank hoher Werte in fünf der 12 von Compare the Market AU untersuchten Datenpunkte gut ab, insbesondere beim Prozentsatz des BIP, der für Bildung ausgegeben wird (7,2 Prozent), beim Glücksindex (7,4 von 10), beim Prozentsatz des BIP, der für Familienleistungen ausgegeben wird (3,4 Prozent), und beim gesetzlichen Elternurlaub (68 Wochen für Mütter und Väter zusammen).

Längster gesetzlicher Elternurlaub

Paris und Tokio folgen Stockholm auf Platz zwei und drei mit starken Werten bei mehreren Faktoren. Mit einer Gesamtwertung von 6,55 von 10 hatte Paris mit 464 die viertgrößte Anzahl an Unternehmungsmöglichkeiten mit Kindern und mit 73,2 Prozent die siebthöchste Bewertung für die Begehbarkeit. Frankreich hat auch die sechsthöchsten staatlichen Ausgaben für Familienleistungen (2,9 Prozent des BIP) und mit 312 Wochen den längsten gesetzlichen Elternurlaub insgesamt.