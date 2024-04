Für mehr Qualität in der Pflege: Neues Gesetz in Begutachtung

Pflege und Betreuung ist eine der großen sozialen Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Es ist die Verantwortung der Politik, die Finanzierung und Qualität der Pflege, die Menschlichkeit für die Pflegebedürftigen, die Entlastung der pflegenden Angehörigen und die Unterstützung der Pflegefachkräfte, ob im ambulanten oder stationären Bereich, sicherzustellen. So hat es sich auch die Steiermärkische Landesregierung in ihrer Agenda Weiss-Grün zur Aufgabe gemacht, die Pflege zu attraktivieren.

Stellungnahmen bis 17. Mai möglich

Deswegen wurde ein Steirisches Pflege- und Betreuungsgesetz ausgearbeitet, um der Vorgabe des dahingehenden Allparteienantrags im Landtag Steiermark zu entsprechen. Gesundheits- und Pflegelandesrat Karlheinz Kornhäusl, Soziallandesrätin Doris Kampus sowie die Klubobleute Barbara Riener (ÖVP) und Hannes Schwarz (SPÖ) präsentieren nun den Begutachtungsentwurf, der am Montagabend (22. April) veröffentlicht wurde. Stellungnahmen sind bis 17. Mai 2024 möglich, sodass noch vor diesem Sommer ein Beschluss im Landtag erfolgen kann.

„Mobile Pflege vor teilstationärer sowie stationärer Pflege“

Das steirische Pflege- und Betreuungsgesetz fasst künftig alle gesetzlichen Regelungen in der Steiermark in einem Gesetz zusammen, um nicht nur einen besseren Überblick zu schaffen, sondern auch in der Angebotsgestaltung und in der Vollziehung Klarheit zu gewährleisten. Mit diesem neuen steirischen Pflege- und Betreuungsgesetz soll sichergestellt werden, dass der Grundsatz „mobile Pflege vor teilstationärer sowie stationärer Pflege“ in der Steiermark mit Leben gefüllt und damit auch den individuellen Wünschen der Betroffenen noch besser entsprochen werden kann. Mit diesem neuen Gesetz laufen nun die Bestimmungen des Steirischen Sozialhilfegesetzes aus, weshalb auch die Krankenhilfe und der Bestattungskostenbeitrag entsprechend neu gesetzlich verankert werden.