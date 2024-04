Vorreiter in Familienfreundlichkeit: Villach erhielt Zertifikat

Veröffentlicht am 26. April 2024, 19:53 / ©Harald Schlossko

Das Engagement vieler Abteilungen der Stadt Villach in Sachen Familienfreundlichkeit immer weiter voranzubringen, hat wieder Früchte getragen: Am Donnerstagabend wurde Villach von der Bundesministerin Susanne Raab, zur familien- und kinderfreundlichen Gemeinde ausgezeichnet.

Bedürfnisse der Villacher

„Diese Zertifizierung ist eine Bestätigung, dass wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind und beständig versuchen, die Bedürfnisse der Bevölkerung quer durch alle Generationen zu erfüllen“, freut sich Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Seit 2014 stellt sich die Stadt dieser Prüfung und ermittelt permanent, welche Wünsche und Bedürfnisse die Villacher haben, um die Stadt als lebens- und liebenswert zu erleben.

Verbesserung am Familienangebot

Kontinuierlich werden etwa Verbesserungen am Familienangebot gemacht, Maßnahmen für Jugendliche gesetzt und auch die ältere Generation in Planungen und Entwicklungen der Stadt mitgedacht. „Bestes Beispiel dafür ist unser Projekt der demenzfreundlichen Gemeinde. Daran arbeiten wir seit dem Vorjahr intensiv, leisten Aufklärungsarbeit und bieten unterschiedliche Zugänge zum Thema an“, erklärt Sandriesser.

„Mehr Grün“

Villachs Jugendrätin Arijana Malkoc stellte die Mitbestimmung der Jugendlichen sogar in einem Statement auf der Bühne vor. In die Re-Zertifizierung wurde der Wunsch nach „mehr Grün“ berücksichtigt, die durch die vielen „Grünen Ecken“ in verschiedenen Stadtteilen umgesetzt wurde. Ebenso der Panorama-Beach als freier, familienfreundlicher Seezugang. „