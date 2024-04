Frühlingscomeback in der Steiermark

Heute, am Samstag, steht den Steirern laut GeoSphere Austria sonniges und mildes Wetter bevor. Während es in der Früh bei Mindesttemperaturen von -1 Grad noch sehr frisch ist, wird es im Laufe des Tages deutlich wärmer und am Nachmittag ist mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad zu rechnen. Dazu weht ein spürbarer föhniger Südwestwind. Die Quellwolken am Nachmittag stören kaum, örtliche Frühnebelfelder werden von der Sonne rasch aufgetrocknet.