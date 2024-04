Seit 133 Jahren: Kärntner „Verein Edelweiß“ sorgt in Wien für Stimmung

Den Kärntner Verein Edelweiß in Wien gibt es bereits seit 133 Jahren und er ist eine Anlaufstelle für Kärntner in Wien. Im Fokus stehen die Volkskultur, das Brauchtum und Traditionen aus Kärnten und der Verein ist bemüht, diese zu pflegen und zu verbreiten. Bei den Veranstaltungen steht der gesellschaftliche Aspekt im Vordergrund: Die Mitglieder gehen gemeinsam tanzen, wandern oder kegeln und auch Reisen stehen hin und wieder am Programm.

Vielseitige Aktivitäten

Als einziger Bundesländerverein ist der Verein Edelweiß (wenn gewünscht) bei allen Trachtenfesten vertreten. Bei der jährlichen Christbaumilluminierung und beim Blasmusikerfest in Wien sind die Mitglieder mit Fahne und Tracht dabei. Im Mai (26. bis 30.) steht unter dem Motto „Frühling in Istrien“ eine gemeinsame Fahrt nach Kroatien an, auch diverse Spiele- und Kegelabende stehen auf dem Programm des vielseitigen Vereins.

©KK

Kärntner Ball braucht Unterstützung

Der Verein ist auch der Veranstalter des Kärntner Balls in Wien. In Zukunft kann ein repräsentativer Ball nur mit Hilfe der Kärntner Gemeinden und Regionen durchgeführt werden. Laut Obmann-Stellvertreter Josef Buchacher hat diese Unterstützung im Vergleich zu früheren Jahren jedoch stark nachgelassen bzw. ist diese nicht mehr vorhanden, daher konnte dieses Jahr kein Ball stattfinden.

Mitglieder gesucht

Buchacher appelliert an die Kärntner in der Heimat, ihre Bekannten in Wien zu mobilisieren: „Die Pandemie hat uns sehr zugesetzt und wir haben Mitglieder verloren. Daher wäre es dringend nötig, dass die Kärntner ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte in Wien über den Verein informieren.“ Interessierte können sich auf der Homepage des Vereins informieren.