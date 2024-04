Mountainbike-Unfall: 14-Jähriger stürzt über Böschung

Am Abend

Veröffentlicht am 27. April 2024

Am 26. April 2024, etwa um 20.30 Uhr, war ein 14-jähriger Junge aus Villach mit seinem Mountainbike auf der Buchholzer Straße (L 45a) unterwegs. Er fuhr von Buchholz in Richtung Winklern (Gemeinde Treffen, Bezirk Villach Land). In einer leichten Linkskurve kam er von der Straße ab, streifte die Leitplanke auf der rechten Seite und stürzte daraufhin über die Böschung. Er landete schließlich auf einer Wiese.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht

Ein 15-jähriger Mopedfahrer, der hinter ihm unterwegs war, leistete sofort Erste Hilfe und rief den Rettungsdienst. Der 14-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.