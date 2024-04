Randalierer (35) bedroht Mutter und Freundin: Polizei greift ein

Veröffentlicht am 27. April 2024, 06:07 / ©Montage: Canva Pro

Am 26. April 2024, gegen 20.30 Uhr, sorgte ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau, der alkoholisiert und der Polizei bereits bekannt war, für Ärger. Er randalierte, weshalb seine Mutter die Polizei rief, da er ihr und seiner Freundin gegenüber sehr aggressiv wurde.

Aggressives Verhalten

Als die Polizei eintraf, fanden sie den Mann vor dem Wohnhaus. Die Beamten versuchten, die Situation zu beruhigen, aber der 35-Jährige fing an, sie lautstark zu beschimpfen. Er wurde immer aggressiver und kam mehrfach auf die Beamten zu. Deshalb wurde er mehrmals aufgefordert, Abstand zu halten und sich zu beruhigen.

Offensichtliche Alkoholisierung

Der Mann wurde zunehmend gewalttätiger, besonders gegenüber seiner Mutter und seiner Freundin. Als er versuchte, seine Freundin anzugreifen, stellte sich ein Polizist dazwischen, aber der 35-Jährige stieß ihn gewaltsam weg. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann vorläufig festgenommen und in das Polizeirevier in Obervellach gebracht.Der Mann weigerte sich, den Alkoholtest zu machen. Wegen seiner offensichtlichen Alkoholisierung wurde die Befragung zunächst verschoben und sollte am Vormittag des 27. April 2024 stattfinden.