Soldaten mit Herz sorgen für Stimmung bei der Eishockey-WM

Die Damen-Eishockey-Weltmeisterschaft in Klagenfurt ist in vollem Gange und feierte gestern ein besonderes Highlight: Die österreichische Nationalmannschaft holte in der Heidi Horten Arena einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Ungarn nach einem spannenden Penaltyschießen. Doch nicht nur das Spiel selbst sorgte für Furore, sondern auch die großartige Unterstützung durch über 450 Kinder und Jugendliche, die von der Organisation „Soldaten mit Herz“ in die Halle gebracht wurden, um die österreichischen Damen lautstark zu unterstützen.

Sportbegeisterung und Gemeinschaft

Zugsführer John Patrick Platzer, Präsident der „Soldaten mit Herz“, erklärt die Mission seines gemeinnützigen Vereins: „Wir sind stolz darauf, Sportbegeisterung und Gemeinschaft zu fördern. Dass wir so vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten können, unsere Eishockeyspielerinnen live zu sehen und sie anzufeuern, ist uns eine Herzensangelegenheit.“

Viele junge Fans

Die Begeisterung war riesig, besonders da viele der jungen Fans aus Partnerorganisationen wie dem SOS-Kinderdorf oder der Jugendwohngemeinschaft Contraste stammten. Die Damen-Nationalmannschaft dient als inspirierendes Vorbild für die Kids. Platzer betont: „Wenn die Kinder das Strahlen in den Augen der Spielerinnen sehen und deren Leidenschaft spüren, motiviert das sie, selbst an ihren Träumen festzuhalten und hart dafür zu arbeiten.“

Lautstarke Unterstützung

Heute tritt das österreichische Team gegen die Niederlande an. Mit einem Sieg nach 60 Minuten und etwas Glück könnten sie die Bronzemedaille gewinnen. Platzer versichert, dass auch für dieses entscheidende Match die „Soldaten mit Herz“ wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche in die Halle bringen werden, um das Team lautstark zu unterstützen.