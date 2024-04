Auto überschlägt sich in Innsbruck: 22-Jährige im Krankenhaus

Eine 22-jährige Österreicherin fuhr am 26. April 2024 gegen 19.55 Uhr mit ihrem Auto am Speckweg in Innsbruck gegen eine Laterne und in weiterer Folge auf den dortigen Hang. Dadurch kippte das Auto in weiterer Folge auf die Seite und kam schließlich am Dach zu liegen. Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Durch den Unfall erlitt die 22-Jährige Verletzungen. Sie wurde von den anwesenden Rettungskräften erstversorgt und schließlich von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Speckweg war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt.