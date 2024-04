Lauter Knall und Flammen: Balkonbrand in Imst führt zu Evakuierung

Am 26. April 2024 gegen 23.55 Uhr kam es bei einem Mehrparteienhaus in Imst zu einem Balkonbrand sowie einem Brand des darüber liegenden Dachstuhls. Bei dem Brand kam es auch zu einem lauten Knall, welcher bisherigen Erkenntnissen zufolge vermutlich von einer kleinen, am Balkon gelagerten Gaskartusche zurückführen sein könnte.

Erhebungen sind am Laufen

Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte evakuiert, die verständigte Stadtfeuerwehr Imst konnte eine Brandausbreitung verhindern und das Feuer schlussendlich löschen. Durch das Brandereignis wurden keine Personen verletzt. An der Fassade und am Fenster der betroffenen Wohnung sowie dem darüber liegenden Dachstuhl entstand ein Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Im Zuge erster Erhebungen konnte die Brandursache bisher noch nicht eindeutig geklärt werden. Weitere Erhebungen dazu sind in Gange.