Cool: 11 Gewinner holten sich den Amadeus Austrian Music Award!

Darunter drei, die gleich zwei Awards mit nach Hause nehmen konnten. Die Show wurde von Nina Hochrainer und Philipp Hansa moderiert.

Mehrfach ausgezeichnete Künstler und Newcomer

Zu den mehrfach ausgezeichneten Künstlern gehört Bibiza, der den Award für Songwriter des Jahres sowie für Best Sound für sein Album „Wiener Schickeria“ erhielt. Auch die Band Wanda konnte sich über zwei Auszeichnungen freuen, nämlich in den Kategorien Ö3 Song des Jahres für „Bei niemand anders“ und Live-Act des Jahres. RAF Camora, einer der erfolgreichsten Rapper Österreichs, gewann ebenfalls in zwei Kategorien: Hip Hop/Urban und Album des Jahres mit „XV“. Neben den etablierten Namen gab es auch Newcomer, die zum ersten Mal mit einem Amadeus ausgezeichnet wurden. So gewann die Band Bipolar Feminin aus dem Salzkammergut den FM4 Award, und der Salzburger DJ und Musikproduzent Toby Romeo erhielt den Preis in der Kategorie Electronic/Dance. Auch Raf Camora holte sich zwei Auszeichnungen.

Lebenswerk-Award

Der Lebenswerk-Award, ein Höhepunkt der Show, ging an Hubert von Goisern, der die Amadeus-Trophäe aus den Händen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entgegennahm, begleitet von Standing Ovations.