Lions vs. Reavers: Wer setzt sich im Division 1-Duell durch?

Die Styrian Reavers zeigten sich bei ihrem ersten Spiel gegen die Blue Devils bereits als ernst zu nehmender Gegner. Obwohl sie erst im letzten Viertel mit 28:19 unterlagen, war ihre Leistung beeindruckend. In ihrem zweiten Spiel gegen die Amstetten Thunder mussten sie allerdings eine deutliche Niederlage mit 6:40 hinnehmen. Dennoch betont Head Coach Max Puchstein, dass man die Reavers nicht unterschätzen darf: „Nach zwei Spieltagen sieht man, dass die Reavers in der Division 1 angekommen sind. Sie spielen sowohl in der Offense als auch in der Defense Line extrem physisch und stark.“

Optimistische Einstellung

Die Lions sind sich der Herausforderung bewusst, sehen aber zuversichtlich in das Spiel. „Wir können fast aus dem vollen Kader schöpfen und sind bereit, diese Woche 1-0 zu beenden“, sagt Puchstein optimistisch. Nach zwei Spieltagen steht das Team mit einem 1-1-Rekord auf Platz 4 der Division 1-Tabelle und will unbedingt den zweiten Saisonsieg einfahren.