Neu: Innovatives Orientierungsstudienjahr an der FH Kärnten

Ab Herbst 2024 bietet die FH Kärnten das Orientierungsstudienjahr StudyXplore an. Das Programm richtet sich an Studieninteressierte, die noch unentschlossen über ihre Studienrichtung sind. Dabei können aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesundheit und Wirtschaft verschiedene Lehrveranstaltungen besucht werden. Am Ende des Studienjahres soll eine fundierte und motivierte Entscheidung zum weiteren Bildungsweg getroffen werden können. Das Orientierungsstudienjahr an der FH Kärnten ist das erste in der Form in Österreich.

StudyXplore ermöglicht Einblick in viele Studiengänge

„StudyXplore“ ermöglicht es den Teilnehmerinnen, einen umfassenden Einblick in verschiedene Studienrichtungen zu erhalten und so entsprechend ihren Interessen und Talenten das passende Studium zu finden. Das Programm erstreckt sich über den Zeitraum von zwei Semestern und bietet die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Fachbereichen vertraut zu machen. „Uns ist wichtig, junge Menschen bei der wichtigen Entscheidung ihres Bildungsweges zu unterstützen und begleiten“, erklärt Carolina Müller, Koordinatorin des Orientierungsstudienjahrs. Sie sagt weiter: „Das didaktisch konzipierte Orientierungsstudienjahr bietet den idealen Rahmen dafür mit vielen Angeboten unterschiedliches Auszuprobieren und sich so auch persönlich weiterzuentwickeln.“

Potenzial wird analysiert

Erste Hochschulerfahrungen sammeln – inklusive ECTS-Credits. Das Orientierungsstudienjahr startet für alle Teilnehmerinnen im Herbst 2024 mit einer Orientierungsphase. Speziell konzipierte Module bieten eine Einführung und Orientierung in die Studiengänge und Berufsfelder. Ergänzt wird das Angebot mit einer individuellen Analyse der Interessen und Potenziale der Teilnehmerinnen. Im Rahmen des Orientierungsstudienjahres werden Lehrveranstaltungen aus dem Studienangebot der FH Kärnten absolviert. Für abgelegte Prüfungen erhaltene ECTS-Credits können bei der späteren Entscheidung für einen entsprechenden Studiengang angerechnet werden.

Zusätzliche Qualifikationen sind möglich

Die Vertiefungen Technik und Wirtschaft oder Gesundheit und Wirtschaft vermitteln zusätzliche Fachkompetenzen. Je nach Vertiefung sind die Teilnehmerinnen vollwertig im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen oder Gesundheits- und Pflegemanagement inskribiert. Optionale Zusatzqualifikationen: Rettungssanitäter, Skilehrer, Google Ads Zertifikat. Im Rahmen des Orientierungsstudienjahres können Teilnehmerinnen strukturiert und systematisch das passende Studium zu finden. Gleichzeitig werden anrechenbare Studieninhalte absolviert. Ergänzend dazu können die Ausbildung zum Rettungssanitäter oder zum Skilehrer -Anwärter oder das Google Ads Zertifikat absolviert werden. Dies soll unterstützend zur Berufsorientierung beitragen, den Teilnehmern ermöglichen sich ihr Studium zu finanzieren und sie auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Die Absolvierung der Zusatzqualifikationen ist im Stundenplan berücksichtigt.