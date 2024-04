5,4 Millionen Euro Überschuss: So geht’s der Stadt Villach finanziell

Veröffentlicht am 27. April 2024, 09:37 / ©Montage: Canva Pro/5min.at

Der Abschluss zeigt ein Nettoergebnis nach Rücklagen von 5,7 Millionen Euro bei einem Budgetvolumen von 260 Millionen Euro.

Solide Finanzen trotz unsicherer Zeiten

Der offizielle Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Das Ergebnis zeigt, dass die tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen nur minimal von den Vorab-Berechnungen der Budget-Experten des Magistrats abwichen. Der Finanzreferent und Bürgermeister Günther Albel lobt die präzise Arbeit der Finanzabteilung unter Leitung von Alexandra Burgstaller und dankt der gesamten Belegschaft für ihren verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern.

Herausforderungen durch externe Faktoren

Die Stadt musste sich im vergangenen Jahr mit einigen schwierigen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Der Einbruch am österreichischen Immobiliensektor führte zu einem Rückgang der Ertragsanteile des Bundes für die 2.093 Gemeinden des Landes, was für Villach ein Minus von rund 500.000 Euro bedeutete. Gleichzeitig stiegen die Abgaben an das Land Kärnten für Soziales und Krankenhäuser um 3,3 Millionen Euro. Diese zusätzlichen Belastungen konnten jedoch durch andere Einnahmen ausgeglichen werden.

Erfolg dank florierender Wirtschaft

Villach profitierte 2023 von einem Rekordanstieg der Kommunalsteuer, die Betriebe pro Mitarbeiter:in entrichten. Diese Einnahmen stiegen von 38,4 auf 42,6 Millionen Euro, was einem Plus von über zehn Prozent entspricht. Bürgermeister Albel führt diesen Erfolg auf die stabilen Rahmenbedingungen zurück, die Villach für Unternehmen bietet. Dennoch mahnt er zur Vorsicht angesichts der anhaltenden Kostenexplosion bei den Landesabgaben, die seit 2014 um 64,6 Prozent gestiegen sind.

Wichtige Projekte für die Stadt abgeschlossen

Trotz der finanziellen Herausforderungen konnte die Stadt Villach wichtige Projekte und Investitionen für die Bevölkerung abschließen. Der Ausbau des Kindergartenbereichs wurde mit 11,3 Millionen Euro vorangetrieben, was ein Plus von 21,3 Prozent bedeutet. Auch der Öffentliche Verkehr erhielt noch nie so viele Budgetmittel wie 2023. Zu den erfolgreich abgeschlossenen Projekten gehören unter anderem der Umbau der Volksschule Auen, der Neubau des Volkshauses/FF-Hauses Perau, die Generalsanierung der Stadtbrücke sowie verschiedene Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur und des öffentlichen Raums.

Starker Vermögensaufbau und solide Verschuldung

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Villach betrug Ende 2023 knapp 82 Millionen Euro, was im besten Drittel aller Rechnungsabschlüsse seit der Jahrtausendwende liegt. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Bürger liegt mit 1.296 Euro unter dem Niveau von 2014. Gleichzeitig konnte die Stadt durch Grundstücks- und Gebäudeankäufe das Vermögen deutlich steigern. Der Gesamtwert liegt nun bei fast 650 Millionen Euro. Zusätzlich verfügt Villach im „Kelag-Fonds“ über ein Guthaben von 39,2 Millionen Euro.

