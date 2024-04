63-jähriger Salzburger wurde attackiert, verlor danach Führerschein

Veröffentlicht am 27. April 2024, 09:59 / ©BMI/ Pachauer

Am Frühmorgen des 27. April wollte ein 63-jährige Mann kurz nach Mitternacht seinen PKW, den er zuvor am Parkplatz eines Gasthofs abgestellt hatte, umparken, um in weiterer Folge mit dem Bus nach Hause zu fahren. Nachdem der Mann sein Fahrzeug ausgeparkt hatte, klopfte jemand gegen die Seitenscheibe seines Fahrzeugs, woraufhin der Mann die Fahrtüre öffnete und aus dem Fahrzeug gezogen wurde.

Fahrzeuglenker stand unter Einfluss von Alkohol

Zwei bis dato unbekannten, Männern schlugen den 63-Jährigen zusammen, wobei er bis jetzt unbekannt schwere Verletzungen erlitt. Polizei führte bei dem Fahrzeuglenker nach der Attacke einen Alkotest durch, welcher einen Messwert von napp 1,4 Promille ergab. Der 63-Jährige verlor seinen Führerschein. Weitere Erhebungen bezüglich der unbekannten Täterschaft erfolgen noch.

