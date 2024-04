Verkehrskontrolle führt zu über 328 Anzeigen in Linz-Land

Veröffentlicht am 27. April 2024, 09:59 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am Freitag den 26. April fand eine Verkehrskontrolle mit Kräften der Landesverkehrsabteilung und dem Bezirk Linz-Land bei einem Verkehrsschwerpunkt in Oberösterreich statt. Die technische Überprüfung vieler Fahrzeuge erfolgte dabei am Kontrollplatz beim Kreisverkehr Flughafenstraße durch Sachverständige des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung.

Bis zu 70 km/h Tempolimit Überschreitung

Insgesamt wurden 79 Anzeigen wegen technischer Mängel, 4 Anzeigen wegen Abgasanlagen, 9 Kennzeichenabnahmen, 25 Anträge auf besondere Überprüfung, 5 Anzeigen wegen Lärm, 6909 Radarmessungen – davon 328 Radaranzeigen erstattet. Gemessene Spitzenwerte bei erlaubten 70 km/h waren: 140 km/h und bei erlaubten 80 km/h: 149 km/h. 50 Organmandate wegen unterschiedlichen Straftaten wurden erstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2024 um 10:06 Uhr aktualisiert