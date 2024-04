Landtagabschluss gegen Laborfleisch: „Bekenntnis zu heimischen Bäuern“

Einstimmiger Beschluss im Kärntner Landtag zeigt potenzielle Dringlichkeit auf, die Zulassung von Kunstfleisch zu verhindern. Die Petition der Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten ist erfolgreich gestartet. „Der Landtagsbeschluss gegen die Zulassung von Laborfleisch ist ein klares Bekenntnis des Kärntner Landtages zu den heimischen Bäuerinnen und Bauern, aber auch ein klares Signal für Verbrauchergesundheit und Umweltschutz. Ich bedanke mich im Namen aller in der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung vertretenen Fraktionen bei den Abgeordneten für dieses starke Zeichen“, zeigt sich Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber erfreut über das einstimmige Votum des Kärntner Landtages gegen die Zulassung von Laborfleisch. Bereits im April des Vorjahres hatte die Landwirtschaftskammer Kärnten in einer einstimmigen Resolution an den zuständigen Bundesminister Rauch ein Verbot gefordert.

©LK-Präsident Siegfried Huber LK-Präsident Siegfried Huber

LK Petition „Laborfleisch? NEIN, DANKE!“

Der LK-Präsident sieht im Beschluss des Landtages auch den Weg der Landwirtschaftskammer bestätigt, eine Unterschriftenaktion gegen die Zulassung von Laborfleisch ins Leben zu rufen. „Wir brauchen kein Laborfleisch von Konzernen. Wir haben echte Lebensmittel von heimischen Bauern. Wenn das so bleiben soll, dann müssen wir uns jetzt dafür aussprechen“, lädt der Landwirtschaftskammer-Präsident alle Kärntnerinnen und Kärntner ein, die Petition der Landwirtschaftskammer Kärnten gegen die Zulassung von Laborfleisch zu unterstützen. Die Petition unter dem Motto „Laborfleisch? Nein, Danke!“ richtet sich an die nächste Bundesregierung mit dem Ziel, im Regierungsprogramm ein Nein zur Zulassung von Laborfleisch in Österreich und Europa zu verankern. Die Online-Petition der LK sei fulminant gestartet – bereits in den ersten drei Tagen konnten über 3.000 Unterschriften gesammelt werden. „Wir bekommen viel positives Feedback aus Bauernschaft und Bevölkerung. Der Landtagsbeschluss zeigt nun die Dringlichkeit des Themas. Deshalb bitte ich alle, sich unserem Nein zum Laborfleisch anzuschließen“, ruft der Landwirtschaftskammer Präsident zur Teilnahme an der Petition auf.