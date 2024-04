Für Groß und Klein: Maibaumfest in Eggenberg

Auch dieses Jahr veranstaltet der gemeinnützige Verein „Eggenberger Vielfalt“ im Gemeindepark Eggenberg (direkt hinter dem Billa Plus) ein zweitägiges Maifest – nämlich am 30. April ab 14 Uhr und am 1. Mai ab 10.30 Uhr mit vielen Attraktionen und Überraschungen. Ein großes Kinderprogramm wird an beiden Tagen im abgesperrten Bereich im Park stattfinden.

Schuhplatteln und Glückshafen

Am 30. April ab ca. 15 Uhr gibt es Tanzvorführungen der Neudauer Schuhplattler und ab ca. 17 Uhr wird das Duo Kopa für beste Stimmung bis in den Abend sorgen. „Einsatzfahrzeuge zum Anfassen“ stehen nachmittags den Besuchern ebenso zur Verfügung wie gastronomische Angebote und ein Glückshafen. Am 1. Mai ab ca. 10.30 Uhr erwartet die Besucher ein musikalischer Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Wetzelsdorf. Zu Mittag wird neben anderen kulinarischen Angeboten auch erstmals Spanferkel für unsere Gäste aufgetischt. Im Anschluss tritt wieder das Ensemble der Tanzschule „Dance – Alles außer Standard“ auf. Der Nachmittag bringt dann stimmungsvolle Hintergrundmusik, Spiel, Spaß und Preisverlosungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2024 um 10:11 Uhr aktualisiert