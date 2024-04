Das Rätsel geht weiter: Zuerst Buchseiten, jetzt Aufsteller

Seit Monaten tauchen in Kärnten verstreute Buchseiten an den ungewöhnlichsten Orten auf, oft neben Straßen oder Gehwegen. Diese ausgerissenen Seiten, die aus Romanen oder Ortskunde-Büchern stammen, sorgen für Aufsehen und viele Fragen. Ein Meer aus weißen Blättern zieht die Blicke der Passanten auf sich und löst Rätselraten unter den Kärntnern aus: Wer oder was steckt dahinter? Wir haben berichtet.

Rätselhafte Vorkommnisse

Die Polizei hat bislang keine konkreten Informationen, was es mit den Buchseiten auf sich hat. Neue Meldungen von 5-Minuten-Lesern deuten darauf hin, dass es in Klagenfurt plötzlich Aufsteller gibt, auf denen ein Rufzeichen mit einem Fragezeichen im Schatten abgebildet ist. Manche Leser vermuten, dass diese Aufsteller mit den verstreuten Buchseiten in Verbindung stehen könnten. Was denkt ihr, was es damit auf sich hat? Steckt dahinter ein Kunstprojekt, ein virales Marketing-Gag oder etwas anderes dahinter?