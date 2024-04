Stadtrat schlägt Alarm: Biermarke soll nicht mehr „Villacher“ heißen

Wie 5 Minuten bereits berichtete, gab die BrauUnion Anfang der Woche bekannt, dass sie am Standort der Villacher Brauerei von 40 Stellen 28 abbauen wollen. Die Produktion soll im Wesentlichen in die Steiermark verlagert werden. Die 28 Mitarbeiter können künftig in der Steiermark arbeiten oder werden gekündigt, hieß es.

Das sagt Christian Pober:

Dieser Schritt der BrauUnion sorgt für Diskussionen. Der Villacher Stadtrat Christian Pober (ÖVP) hat eine klare Meinung dazu: „Ein Großteil des Villacher Biers soll zukünftig aus Puntigam kommen. Dies muss man leider so akzeptieren. Doch eines muss auch klar sein, selbst wenn einige Zutaten aus Kärnten kommen sollen, das Wasser und die Arbeitskraft wird es nicht. Was nicht in Villach gebraut wird, sollte auch nicht so benannt werden dürfen!“ Wie siehst du das?

©ÖVP Villach

Soll das „Villacher Bier“ trotz Standortverlegung seinen Namen behalten? Ja Nein Mir egal, wo es hergestellt wird Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2024 um 11:05 Uhr aktualisiert