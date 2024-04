Der Tiergarten Schönbrunn bekommt neue Bewohner

Es wird fleißig an der nächsten Attraktion gearbeitet. Auf 1.400 Quadratmetern entsteht eine neue Anlage für asiatische Gebirgstiere. „Wir haben die ehemaligen Anlagen der Himalaya Tahre und der Mähnenspringer-Berberaffen-Wohngemeinschaft zusammengelegt, die sich aufgrund ihrer Topografie besonders gut für Gebirgstiere anbieten“, verrät Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Die Goldtakine

Die bis zu sechs Tonnen schweren Natursteine werden in den nächsten Monaten mit Kunstfelsen ergänzt. Wer jetzt im Tiergarten vorbeikommt, kann miterleben, wie so ein neuer Lebensraum in einem zoologischen Garten Schritt für Schritt entsteht. Spielt das Wetter mit, soll die Anlage im August eröffnet werden. Im ersten Schritt werden die Tahre einziehen und sich in Ruhe eingewöhnen. Danach folgen die neuen „Stars“, die Goldtakine.