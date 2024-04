Großes Treffen: Absolventen der Kärntner Lehrgänge kommen zusammen

Das Treffen, das auf Initiative von Landesrätin Sara Schaar und Christian Salmhofer vom Klimabündnis Kärnten stattfand, diente der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren.

Austauschen und lernen

„Für erfolgreichen Klimaschutz braucht es gut vernetzte Menschen“, betont Landesrätin Schaar, Referentin für Klimaschutz-Koordination. Die Lehrgänge bringen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, von Klimaschutz und Soziales bis hin zu Kommunen und Wirtschaft. Dabei erhalten sie nicht nur Fachwissen, sondern auch die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und voneinander zu lernen.

Klima und Co.

Beim Treffen wurden aktuelle Themen wie Klimawandel-Anpassung, Klima & Gesundheit, Klima & Bildung, Sustainable Development Goals (SDGs) und soziale Gerechtigkeit diskutiert. Christian Salmhofer hob hervor: „Wissen ist das Eine, aber der soziale Kontakt zwischen den Teilnehmenden ist für den Wissenstransfer extrem wichtig. Auch künstliche Intelligenz wird zwischenmenschliche Kommunikation nie ersetzen können.“

Besonderes Highlight

Neben den Diskussionen gab es für die Teilnehmenden auch ein besonderes Highlight: eine „Therapiesitzung für Klimaschützer:innen“ von und mit Kabarettist Christian Hölbling. Der lockere Ausklang des Treffens bot eine willkommene Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Best Practices austauschen

„Der Klimawandel als globale Herausforderung erfordert Zusammenarbeit! Nur durch Vernetzung können wir Ressourcen teilen, Best Practices austauschen und gemeinsam effektive Lösungen entwickeln“, so Schaar. Sie dankte dem Klimabündnis Kärnten für die Organisation der Lehrgänge und kündigte an, dass in diesem Jahr zwei neue praxisorientierte Klimaschutz-Lehrgänge stattfinden werden – zu den Themen „Klimawandelanpassung in der Praxis“ und „Klima, Bildung und Gesundheit“. Die Teilnehmenden schließen die Lehrgänge als zertifizierte Klimaschutz-Beauftragte ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert