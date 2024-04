Wetterphänomen: Saharastaub nimmt wieder Kurs auf Österreich

Wie die Wetterexperten der GeoSphere Austria vorhersagen, werden in der kommenden Woche nicht nur warme Temperaturen und Sonnenschein erwartet, sondern auch starke Föhnstreifen, die den Saharastaub aus dem Süden mit sich bringen werden. „Vom Salzburgerland und Oberkärnten ostwärts überwiegt einmal mehr der Sonnenschein, hier machen sich untertags höchstens dünne, hohe Schleierwolken bemerkbar. Weiter westlich treffen immer wieder Wolken in unterschiedlichen Schichten ein, bis auf ein paar Regentropfen im Bergland dürfte es aber niederschlagsfrei bleiben. Allerdings kann Saharastaub in der Luft die Sicht zusätzlich etwas trüben„, heißt es in einer aktuellen Prognose.

Saharastaub kommt zurück

Bereits vor wenigen Tagen wurde Athen unter einen rötlichen-Staubfilm verschluckt, nun wird der Wüstenstaub auch in Österreich erwartet. „Ab morgen werden die Tage wieder milchig trüb dank Saharstaub! Da kommt zum Teil, vor allem morgen Sonntag, gar nicht so wenig mit rauf. Der Staub bleibt uns danach wohl bis weit in die nächste Woche erhalten“, sagt auch die Wetterlounge voraus. Aufgrund der sich ständig wechselnden Hoch- und Tiefdrucksysteme sowie Bergwind in den Alpen, wird der Feinstaub aus dem Norden Afrikas bis in die österreichischen Städte geweht. Eine Übersicht der aktuellen Lage findest du übrigens hier.