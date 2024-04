Bürgeranliegen gefragt: Nächstes Stadtteilgespräch am Montag

Veröffentlicht am 27. April 2024, 14:29 / ©5 Minuten

Egal ob Verbesserungsvorschläge oder persönliche Anliegen – bei den Stadtteilgesprächen sind Vertreter des Stadtsenates und Experten aus den Bereichen Verkehr, Entsorgung, Wohnen, Soziales und Sicherheit vor Ort, um gemeinsam mit der Bevölkerung Lösungen zu erarbeiten.

Nächster Termin am Montag

Was einen Stadtteil besser und welche Maßnahmen Klagenfurt insgesamt lebenswerter machen könnten, wissen die Bewohner am besten. Daher besuchen Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Vertreter des Stadtsenates sowie Experten aus den Bereichen Verkehr, Entsorgung, Wohnen, Soziales und Sicherheit im Rahmen der Stadtteilgespräche die Bürger in „ihren Vierteln“.