Umfrage vor den EU-Wahlen: So denkt Kärnten

Am Freitag wurden die Ergebnisse einer – von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) in Auftrag gegebenen – Umfrage zum Meinungsbild der Kärntner vor den EU-Wahlen von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt präsentiert. So wollen 66 Prozent der Kärntner sicher oder eher an den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 teilnehmen. Kaiser hob hervor, dass Österreich eines von fünf Mitgliedsländern sei, in dem man schon ab 16 Jahren wählen darf. Auch hoffe er auf Kärntner Vertreter im Europäischen Parlament.

Vertrauen in Landesregierung und Landtag gestiegen

„Die Umfrage soll uns zeigen, welche Inhalte den Menschen wichtig sind, welche Lösungskompetenzen sie der EU zutrauen und wie wir europäische Inhalte noch besser vermitteln können“, erklärte Kaiser. Kärnten sei nach Oberösterreich das zweite Bundesland, für das es bei der bundesweiten Umfrage Detailergebnisse gibt. Herausgekommen ist, dass der Informationsstand an Arbeit und Aufgaben des EU-Parlaments ausbaufähig ist. Gestiegen ist bei den Befragten das Vertrauen in Landesregierung und Landtag, während jenes in den Bund und die EU-Institutionen im Vergleich zur letzten Umfrage 2021 leicht gesunken ist.

Diese Themen liegen den Kärntnern am Herzen

Eine weitere wichtige Information aus der Umfrage sei für Kaiser, dass die soziale Frage – konkret die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich – für die Menschen in Kärnten oberste Priorität habe. An zweiter Stelle folge eine einheitliche EU-Migrations- und Asylpolitik. Auf den Plätzen folgen die Themen EU-Reformen, Sicherheit sowie Klima- und Umweltschutz. „Viele Menschen fordern mehr europäisches Handeln bei großen Themen und Herausforderungen und ein gemeinsames Ankämpfen gegen Krisen“, so der Landeshauptmann.

Regionale Ebene hat an Bedeutung gewonnen

„Je unsicherer die Welt, desto geborgener fühlen sich die Menschen im eigenen, regionalen Umfeld“, so ÖGfE-Generalsekretär Schmidt. 73 Prozent der Kärntner vertrauen am ehesten „bei politischen Entscheidungen, die meine Zukunft betreffen“, Landesregierung und Landtag (2021: 65%), 16 Prozent Bundesregierung, Nationalrat und Bundesrat (2021: 21%) und 11 Prozent der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem EU-Ministerrat (2021: 14%). 42 Prozent der Befragten gaben an, bei den EU-Wahlen und den österreichischen Nationalratswahlen dieselbe Partei zu wählen. 33 Prozent werden eher für unterschiedliche Parteien votieren.