NR-Wahl: Olga Voglauer ist Grüne-Spitzenkandidatin

Die Landessprecherin erhielt 35 von 37 abgegebenen Stimmen, das sind 94,6 Prozent. Als Wahlziel gab Voglauer das Halten des Grundmandats aus. Man werde jedenfalls „um jede Stimme laufen“, sagte die Nationalratsabgeordnete. Die Landesliste muss noch beim Bundeskongress am 22. Juni bestätigt werden.

Spitzen der Wahlkreislisten

Ebenfalls fixiert wurden bei der Landesversammlung am Samstag die Spitzen der Wahlkreislisten. Voglauer besetzt Platz eins der Liste im Wahlkreis Klagenfurt. Die Liste für den Wahlkreis Villach führt die Kunsthistorikerin Karin Herkner an, die für die Grünen im Villacher Gemeinderat sitzt. Listenerste im Wahlkreis West wird Dora Gmeiner Jahn, ebenfalls Lokalpolitikerin und Trainerin für Schulmediation. Michael Hirzbauer, Lektor an der Universität Klagenfurt und Gemeinderat in Wolfsberg, führt die Grünen-Liste im Wahlkreis Ost an. „Ich gehe mit Zuversicht und einem starken Team hier in Kärnten in den Nationalrats-Wahlkampf“, sagte Voglauer. (APA 27.04.2024)