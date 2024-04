Feuerwehr rettete Reh aus Notlage

Veröffentlicht am 27. April 2024, 15:48 / ©FF Ebenthal

In eine missliche Lage hatte sich ein Reh am Samstagvormittag manövriert. Das Tier hatte sich in einem Einfahrtstor entlang der Gurnitzer Straße verfangen. Sofort rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal aus. „Behutsam und mit vereinten Kräften wurde [es] befreit und unverletzt ins nächstgelegene Waldstück gebracht“, teilten sie auf Facebook mit. Mittlerweile konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.