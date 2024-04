SPÖ Bundesliste für die Nationalratswahl beschlossen

Josef Muchitsch ist auf Platz 3 gereiht und mit Mario Lindner auf Platz 11 gibt es eine weitere gute Position für die Steiermark. Für den steirischen SPÖ Chef Anton Lang ist die Nationalratswahl eine wichtige Gelegenheit, den steirischen Stil auch stärker ins Parlament nach Wien zu tragen: „Die Bundesregierung hat keine effektiven Maßnahmen gegen die extreme Teuerungswelle der letzten Jahre gesetzt. Es ist daher höchste Zeit für einen Richtungswechsel auf Bundesebene. Dort, wo die Sozialdemokratie in Verantwortung ist, wird weniger geredet und dafür mehr umgesetzt und das Leben der Bevölkerung Stück für Stück besser. In der Steiermark leben wir das vor und ich bin überzeugt, dass unsere steirischen Mandatar:innen gemeinsam mit Andreas Babler nach der Wahl für den so dringend notwendigen Kurswechsel sorgen und Österreich wieder in eine positive Zukunft führen werden.“