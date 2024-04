Heiße Tanzbattles im Semifinale von „Die große Chance“

Die ersten drei Finaltickets des ORF-Formats „Die große Chance – Let’s sing and dance“ sind vergeben! Drei von insgesamt zehn Acts haben sich am Freitagabend ihren Platz im Finale gesichert, darunter die Tanzgruppen Dance Industry aus Klagenfurt und Limited Edition aus Graz sowie Sänger James Park aus Wien. Sie wurden von Publikum und Jury – diesmal bestehend aus Thorsteinn Einarsson, Missy May und Guido Cantz – in die finale Runde gewählt wurden.

©ORF/Hans Leitner | Herr der Elemente: Die Tanzgruppen „Dance Industry“ aus Klagenfurt in Aktion. ©ORF/Hans Leitner | Feurig war auch der Auftritt der Grazer Tanzgruppe „Limited Edition“.

Nächstes Semifinale am 3. Mai

Die nächste Chance auf ein Finalticket gibt es am Freitag, dem 3. Mai 2024, um 20.15 Uhr, wenn Fanny Stapf und Andi Knoll zum zweiten Semifinale in ORF 1 begrüßen. Auch online können Fans mitverfolgen, wie sich die Kandidaten bewähren: Streams aller Live-Shows werden auf ORF ON sowie in der ORF-TVthek bereitgestellt.