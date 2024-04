Kärntner Nachwuchs holte sich Gold bei Ruderregatta

Die Freude ist groß beim Klagenfurter Ruderverein „Albatros“: Die Lokalmatadore Marlene Mikosch, Felicitas Rainer und Theodor Jan Eberhart konnten schon am ersten Tag der internationalen Kärnten-Regatta in Klagenfurt am Wörthersee Flagge zeigen und in ihren Kategorien jeweils Gold abräumen! Schon am morgigen Sonntag geht es für die Jugendlichen weiter und zumindest laut dem Ruderverein „sind noch weitere Überraschungen zu erwarten.“

©Albatros/Gernot Maier Theodor Jan Eberhart in Aktion.