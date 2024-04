Tennis-Jugendelite gastiert von 28. April bis 4. Mai in Villach

Insgesamt 120 Athleten aus rund 30 Nationen haben die Nennungen abgegeben. Letztlich können in den 32er-Rastern in der Qualifikation und im Hauptbewerb 60 Girls und 60 Boys teilnehmen und auf den VAS-Plätzen in Villach-St. Martin absolutes Jugend-Weltklassetennis zeigen. Mittels Wild Card fix im Hauptbewerb mit dabei ist die Kärntnerin Karina Kovalchuk (KLC). Zudem erhielt Tea Nedic (TC St. Andrä) eine Wildcard für die Qualifikation und wird versuchen, über diese Hürde in den Hauptbewerb zu gelangen. Bei den Burschen wurde zudem der Kärntner Max Kohler (TC Annenheim) mit einer Wildcard für den Hauptbewerb beziehungsweise Paul Schindler (ASKÖ Villach) mit einer Wildcard für die Qualifikation ausgestattet. Die Setzliste wird bei den Boys von Tianhui Zhang (CHN) vor Titelverteidiger Keegan Rice (CAN) sowie bei den Girls von Magdalena Smekalova (CZE) angeführt.

Einladung zum Tennis-Großereignis

„Auch heuer wird auf den VAS-Plätzen in Villach-St. Martin wieder absolutes Spitzentennis der jungen Tennisweltklasse geboten. Das Turnier ist im Alterssegment der 13- bis 18-Jährigen das in Kärnten bedeutendste internationale Tennis-Großereignis“, betont Villachs Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Das internationale Turnier sei aber auch eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit des Villacher Arbeitersportvereins rund um Obmann Gerhard Kofler, „das bereits über Monate im Vorhinein für das gute Gelingen intensiv arbeitet. Herzlichen Dank dafür“, so der Sportreferent und VAS-Obmann Kofler ergänzt: „Ich lade alle Tennisinteressierten herzlich ein, auf den VAS-Plätzen in St. Martin vorbeizuschauen und die Tennis-Jugendweltelite zu bestaunen. Sie werden begeistert sein.“

Besonderes Plus

Auf die beste österreichische Teilnehmerin beziehungsweise den besten Teilnehmer des ITF Jugend-Tennis-Grand-Prix auf den VAS-Plätzen in St. Martin wartet auch eine Wild Card für die Qualifikation des mit 15.000 Dollar (Herren) beziehungsweise 25.000 Dollar (Damen) dotierten Future Turniers in Warmbad Mitte Mai.