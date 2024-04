Villacher Sportnachwuchs sicherte sich Top-Platzierungen

Bei frühlingshaftem Wetter gingen die jungen Athleten in den Disziplinen 60 Meter, 60 Meter Hürden, Weitsprung und Vortex an den Start. In der Altersklasse U10 siegte Vorjahressieger Niklas Groschacher. Er sicherte sich den Sieg, indem er drei der vier Disziplinen für sich entscheiden konnte. Platz 11 geht bei seinem ersten Mehrkampf an Alexandru Dobroaica.

©Martina Albel Annika Tiffner in Aktion.

Nachwuchs des Villacher Laufclubs zeigte sein Können

Bei den Mädchen dieser Klasse überraschte Annika Tiffner mit einem hervorragenden zweiten Platz. Sie zeigte ausgezeichnete Leistungen und konnte sich gegen starke Konkurrenz behaupten. Luisa Prodnik belegte hier Platz 9. In der Altersklasse U12 gab es bei den Mädchen mit Pauline Mayer Platz 8, Helena Prodnik Platz 10 und Leni Steiner Platz 11 eine starke Mannschaftsleistung mit guten Ergebnissen in den Disziplinen. Rang 10 erreichte Amelie Tiffner und Rang 12 Lena Zotter, die heuer erstmals in der Klasse U14 starten.