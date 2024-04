Tragisches Unglück: Fahrzeugabsturz im Zillertal forderte Todesopfer

Veröffentlicht am 27. April 2024, 20:43 / ©AdobeStock_262055775

Aus bisher unbekannter Ursache kam der 61-jährige Lenker eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges am Samstag von einer Forststraße in Fügenberg im Tiroler Zillertal ab. In der Folge stürzte er zirka 50 Meter über steiles Gelände ab. „Er wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt zirka zehn Meter oberhalb des Unfallwracks liegen“, teilt die Polizei mit.

Unfall nahm tragisches Ende

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er konnte von den angeforderten Rettungskräften nicht mehr reanimiert werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen. Im Einsatz standen das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber „Heli 4“, das Kriseninterventionsteam, die Bergrettung Kaltenbach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Fügen und Schlitters, zwei Polizeistreifen und der Polizeihubschrauber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2024 um 20:58 Uhr aktualisiert