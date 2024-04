Alpinunfall auf Klettersteig: Rettungshubschrauber rückte aus

Veröffentlicht am 27. April 2024, 21:50 / ©Robert Telsnig

Der 39-jährige Slowene war am Samstag gemeinsam mit einer 37-jährigen Frau und einem 45-jährigen Mann im Bereich des Koschlak Klettersteiges in der Gemeinde Bad Eisenkappel unterwegs. Dabei kam er vermutlich aufgrund eines ausbrechenden Felsstückes zu Sturz und verletzte sich an seiner linken Schulter. „Aufgrund seiner Schulterschmerzen konnte er den Klettersteig weder bis zum Ende gehen, noch umkehren“, teilte die Polizei mit.

Bergrettung, Polizei und Hubschrauber im Einsatz

In der Folge wurde er mithilfe einer Taubergung durch den Rettungshubschrauber Christophorus 11 gerettet und nach notärztlicher Erstversorgung ins UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen neben der Polizeistreife zwei Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe Völkermarkt und vier Mitglieder der Bergrettung Eisenkappel.