Nächste Saharastaubwolke kommt am Sonntag

In Tirol und Vorarlberg ziehen am Sonntag zeitweise dichte Wolken durch, immer wieder zeigt sich alpennordseitig aber auch die Sonne. „Im Tagesverlauf trübt Saharastaub zusätzlich den Himmel“, so die Meteorologen von Geoshpere Austria. Ansonsten überwiegt in Österreich sehr sonniges Wetter. Der Wind weht auf den Bergen und in den Föhnstrichen im Westen teils lebhaft. Auch am Alpenostrand und im östlichen Flachland lebt der Südostwind spürbar auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 26 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2024 um 22:03 Uhr aktualisiert