Angezeigt: Polizist soll Partnerin geschlagen haben

Veröffentlicht am 28. April 2024, 05:56 / ©APA/THEMENBILD

Gegen einen Mühlviertler Polizisten laufen seit dem vergangenen Wochenende Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt, auch ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen. Der Beamte soll seine Partnerin in flagranti mit einem anderen Mann erwischt haben. Daraufhin soll er der Lebensgefährtin zwei Ohrfeigen verpasst haben. Einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe) bestätigte die Polizei der APA auf Anfrage. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Streit auf einem Fest

An dem Abend soll es bereits zuvor bei einem Fest einen Polizeieinsatz gegeben haben, da das Paar so heftig in Streit geraten war. Laut Bericht war auch beträchtlicher Alkoholkonsum im Spiel. Die Frau war zwischenzeitlich nach Hause gegangen. Als der Beamte später nachkam, soll er den Seitensprung entdeckt haben und gewalttätig geworden sein. „Es wurde eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet“, wie die Polizei gegenüber der APA bestätigte. Der mutmaßliche Täter stritt laut Zeitung die Vorwürfe gegen ihn ab. Sollte sich der Inhalt der Anzeige bestätigen, werde die Polizei auch disziplinarrechtliche Schritte prüfen, wie es hieß. (APA, 27.04.2024)