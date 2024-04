Minderjähriger löste durch Unachtsamkeit Waldbrand aus

Veröffentlicht am 28. April 2024, 06:16 / ©FF Unterbergen

Gemeindebewohner waren auf starke Rauchentwicklung unterhalb der Zufahrtsstraße zur Karrer Alm aufmerksam geworden. Der Brand beschränkte sich auf wenige Quadratmeter Waldfläche im Nahbereich einer Baumhütte, die meist von spielenden Kindern aufgesucht wird. Es entstand kein nennenswerter Schaden. Im Einsatz standen die FFW Karres mit zwei Fahrzeugen und 20 Kräften sowie der Polizeihubschrauber (Durchführung eines Sichtungsfluges) und zwei Streifen der Polizeiinspektion Imst.

Junger Mann hatte den Brand verursacht

Der Verursacher des Brandes, ein minderjähriger Österreicher, erstattete am Abend des 27. April 2024 in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeiinspektion Imst Selbstanzeige. Eigenen Angaben zufolge hatte er ein kleines Lagerfeuer errichtet, dieses durch Ausklopfen gelöscht und die Stelle mit Brettern abgedeckt, ohne zu bedenken, dass sich diese durch die heiße Asche entzünden könnten. Bericht an die zuständigen Stellen wird erstattet.