Wieder falsche „Polizisten“: Frau wusste durch Medien aber Bescheid

Frage dich: Kann die Geschichte stimmen? Spreche sofort mit Verwandten oder Freunden!

Gebe keine Details über Ihr Vermögen preis!

Lasse dich nicht unter Druck setzen – Lege auf!

Lasse keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Übergebe niemals Geld oder Gold an Unbekannte!

Fordere von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!

Kontaktiere die Notrufnummer 133 und fragen Sie, ob es diesen Polizisten wirklich gibt!

Nimm Warnungen von Bankangestellten ernst!

Worauf musst du noch achten?

Die Betrüger sagen am Telefon, dass ein „Polizist“ in Zivilkleidung diese Wertsachen etc. abholt. Mit psychologischen Tricks ziehen die Betrüger das Telefonat in die Länge und versuchen dich zu verwirren. Die Betrüger ersuchen um strengste Geheimhaltung des Telefonats und weisen an, es nicht zu beenden, um durchgehend in der Leitung zu bleiben.