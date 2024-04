Familie Orasch fühlt sich angefeindet und will nun auswandern

Er ist in Kärnten kein Unbekannter und war monatelang durch seine Ausbaupläne rund um den Klagenfurter Flughafen in aller Munde: Franz Peter Orasch. Schlussendlich musste der Großinvestor dann seine Anteile an die Stadt und das Land wieder abgeben. Nun will seine Familie nach Kalifornien auswandern.

Neues Leben

Wie die Kronen Zeitung berichtet, will Orasch, nachdem er Teile seiner Immobilien verkauft hat, Kärnten verlassen und nach Los Angeles ziehen. Gegenüber dem Medium verrät Mirjam Orasch, die Frau des 52-Jährigen, dass sie es satthaben ständig angefeindet zu werden, da sie laut ihr niemandem etwas getan und alles aus eigener Tasche bezahlt haben. Da der ganzen Familie Hass entgegengebracht werden soll, freue sie sich schon auf das neue Leben.

Noch heuer soll der Umzug stattfinden

Noch heuer soll die Übersiedlung nach Kalifornien stattfinden. Mit dabei auch die zwei Söhne. Die Gründe am Klopeiner See, sowie das Weingut in Völkermarkt und das Holly-Haus am Heiligengeistplatz behält die Familie. Sie kennen in Los Angeles auch einige Leute, wie beispielsweise Arnold Schwarzenegger.