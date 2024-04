Sackerl für Gackerl: Aktion vor Grazer FPÖ-Zentrale sorgte für Aufsehen

Nach ähnlichen Aktionen in Freistadt (Oberösterreich) und in Wien wurde nun auch in Graz eine „Sackerl für Herbert Kickls Gackerl“-Aktion der Sozialistischen Jugend durchgeführt. Mit scharfen Worten erklärt Jonathan Kaspar, Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend Steiermark, die satirisch angelegte Medienaktion, bei der mehrere Müllsäcke vor die FPÖ-Zentrale in Graz gestellt wurden: „Herbert Kickl gehört wohl zu den größten Müllproduzenten der Republik. Mit seiner widerlichen Rhetorik gegen Minderheiten und politische Gegner gibt er sich als großer Provokateur, während in Wahrheit so gut wie alles, was er von sich gibt, einfach nur Dreck ist, der den medialen Diskurs verschmutzt. Als Sozialistische Jugend wollen wir da nicht länger zusehen und eine Lösung anbieten: Nämlich Sackerl für Herbert Kickls Gackerl!“