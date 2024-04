Cool: Promiteams duellierten sich bei der Eishockey-WM

Viel Spaß am Eis hatten Bürgermeister Christian Scheider mit seinen Hockey-Kollegen und den Show-Stars.

Viel Spaß am Eis hatten Bürgermeister Christian Scheider mit seinen Hockey-Kollegen und den Show-Stars.

Veröffentlicht am 28. April 2024, 11:11 / ©StadtKommunikation / Linda Buchner

Dabei hatte das Team aus der Landeshauptstadt das bessere Ende für sich! Am Samstag ging die Dameneishockey-Weltmeisterschaft in Klagenfurt zu Ende. Vor dem letzten Spiel sorgte ein Promi-Match für zusätzliche Stimmung in der Heidi Horten-Arena.

Das war das Promiteam

Für das Promiteam Klagenfurt unter Coach Dieter Kalt Senior gingen unter anderem die KAC Legenden Thommy Cijan, Thomas Koch, Dieter Kalt und Kirk Furey aufs Eis. Prominente Unterstützung kam dabei von Bürgermeister Christian Scheider, Austria Klagenfurt Teammanager Sandra Zakany und der österreichischen Rekordspielerin Esther Väärälä. Das Promiteam aus Villach mit Coach Greg Holst bot VSV Größen wie Gerhard Thomasser, Guiseppe Mion und Danny Bousquet auf. Für den Starfaktor auf Seiten der Draustädter sorgten Europacup-Held Tormann Otto Konrad, Tennislegende Stefan Koubek und Rodel-Ikone Markus Prock. Als souveräner Spielleiter fungierte Österreichs langjähriger Paradeschiedsrichter Karl Korentschnig.

Sieg 4:3

„Für unsere Landeshauptstadt war die Austragung der Dameneishockey-WM in der rundum sanierten Heidi Horten-Arena etwas Besonderes. Das Promimatch Klagenfurt gegen Villach hat das sportliche Programm perfekt abgerundet“, so Bürgermeister Scheider. In einem leidenschaftlich geführten Match zweier ambitionierter Mannschaften setzte sich schließlich das Promiteam aus Klagenfurt mit 4:3 durch. Die Moderation übernahm Organisator Ralph „The Voice“ Schade. Das Showprogramm kam von den Kärntner Schlagerstars Melanie Payer und Udo Wenders.

